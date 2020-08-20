Музей московской скорой помощи возобновляет работу после реставрации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

После реставрации открылся музей московской скорой помощи, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу комплекса социального развития Москвы.

Отмечается, что новая экспозиция посвящена Александру Пучкову, который создал в Москве систему скорой и неотложной медицинской помощи. Он также руководил ею порядка 30 лет.

Гости музея смогут познакомиться с экспонатами от советского периода до современности: увидеть документы и фотографии, методические и учебные пособия, форму врачей разных лет, макеты первых карет и автомобилей, а также специальную аппаратуру и приборы связи.

Кроме этого, организаторы выставки подготовили для посетителей диораму и скульптурную композицию, посвященные событиям Великой Отечественной войны, а еще медали и награды сотрудников за проявленные профессионализм и мужество, осколки снарядов и авиабомб военного периода.

Главврач Станции скорой и неотложной медицинской помощи Николай Плавунов отметил, что главной задачей выставки является отображение традиций станции, а также путь ее развития от первых карет на гужевой тяге и нескольких санитарных автомобилей до крупнейшей в Европе структуры.

"Мы постарались не просто собрать тематическую экспозицию, посвященную развитию нашей службы в годы Великой Отечественной войны, но и рассказать как можно больше о людях, которые работали в тот непростой период в московской скорой помощи", – рассказал Плавунов.

Обновленную экспозицию организовали в трех частях: скорая помощь в Москве в дореволюционный период, создание станции скорой помощи и работа Александра Пучкова, а также последующие годы деятельности и сегодняшний день.

Вход на выставку бесплатный. Для посещения необходимо оставить заявку на сайте. Более того, в музей можно приносить на хранение интересные и ценные предметы, связанные с историей столичной скорой.

Ранее москвичам рассказали о столичных парках, в которых есть музыкальные площадки для танцев и музицирования. На них чаще всего устанавливают ксилофоны, колокольчики и барабаны. На этих инструментах можно играть специальными молоточками или даже руками.