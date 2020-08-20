Билеты с символикой необычных площадок регистрации брака появились в метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В столичном метро с 20 августа можно приобрести билет "Единый" с индивидуальным дизайном ЗАГС Москвы. Оформление билетов посвящено необычным площадкам регистрации брака, которые пользуются популярностью у горожан, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Несмотря на пандемию, с начала 2020 года на необычных площадках были зарегистрированы более 2,3 тысячи браков, это около 20% от общего количества. На сентябрь уже подано более 700 заявлений. В 2019 году на необычных площадках прошло более 6,5 тысячи регистраций брака", – рассказала Ракова.
Как отмечается, в красивую дату – 20.08.20 – планируют пожениться более 400 пар. Это выше среднего количества регистраций брака в будние дни, когда торжественные церемонии проходят только во Дворцах бракосочетания и Шипиловском отделе ЗАГС.
Наибольшей популярностью среди молодоженов пользуются особняки и усадьбы – в нынешнем году там поженились около 750 пар. Еще около 700 торжественных церемоний прошли в необычных ресторанах и современных арт-пространствах. Также популярностью пользуются высотки "Москва-Сити" – там поженились более 300 пар.
Ранее сообщалось, что столичный департамент культуры предлагает москвичам 11 зон отдыха, в которых они смогут зарегистрировать свои отношения и устроить незабываемый праздник в банкетных залах парковых усадеб.
К примеру, в музее-заповеднике "Царицыно" можно провести церемонию в духе екатерининской эпохи. В распоряжении будущих молодоженов есть несколько помещений – от скромной голубой гостиной до помпезного Екатерининского зала. Забронировать дату для регистрации можно на сайте.
Пожениться в Белом зале Итальянского домика, в Итальянском садике или в портретной галерее Большой каменной оранжереи можно в музее-усадьбе "Кусково". Также на конном экипаже можно совершить прогулку по территории. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте.
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