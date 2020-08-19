Подарки получат более 300 пар, которые поженятся в столице на Яблочный Спас

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сладкие подарки подготовили для пар, которые заключат брак в столице 19 августа, на Яблочный Спас. Об этом сообщает пресс-служба управления ЗАГС Москвы.

Как отмечается, в этот день должно пожениться более 300 пар.

"Для молодоженов подготовили особые поздравительные речи и символические сладкие подарки. Кроме того, молодоженов угостят яблоками, ведь именно зеленое яблоко символизирует начало новой семейной жизни и является символом верности и счастья", – говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что в прошлом году в столичных отделах ЗАГС на Яблочный спас молодоженам также вручали символические подарки.

Ранее стало известно, что 19 августа у главного храма Вооруженных сил РФ откроется православная яблочная ярмарка, приуроченная к празднику Преображения Господня.

На ярмарке гостей ждут сладкие угощения, в том числе тульские пряники, пастила и яблоки. Также можно будет продегустировать угощения тульских производителей. Кроме этого, гости праздника смогут посетить мастер-классы по росписи пряников, чеканке монет, росписи по стеклу и вязанию игрушек.

