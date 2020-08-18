Православная яблочная ярмарка пройдет у стен Главного храма Вооруженных сил РФ 19 августа

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
У Главного храма Вооруженных сил РФ 19 августа откроется православная яблочная ярмарка. Об этом сообщили в Синодальном отделе по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.
"Впервые у стен Главного храма Вооруженных сил РФ на центральной Соборной площади музейно-храмового комплекса "Дорога памяти" в парке "Патриот" Одинцовского района Московской области состоится православная яблочная ярмарка, приуроченная к празднику Преображения Господня", – сказано в сообщении.
На ярмарке гостей ждут сладкие угощения, в том числе тульские пряники, пастила и яблоки. Также можно будет продегустировать угощения тульских производителей.
"Более 40 тонн фруктов привезут туляки на праздник Преображения, который в народе принято называть Яблочным Спасом. Инсталляция в виде гигантского яблока на Соборной площади обеспечит связь участников ярмарки с сердцем города-героя – тульским кремлем", – уточняется в сообщении.
Кроме этого, гости праздника смогут посетить мастер-классы по росписи пряников, чеканке монет, росписи по стеклу и вязанию игрушек.
Ранее стало известно, что в центральном выставочном зале "Манеж" с 2 по 6 сентября пройдет Московская международная книжная ярмарка.
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