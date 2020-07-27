Акция "Книжные сезоны" впервые пройдет в России в августе

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Всероссийская акция "Книжные сезоны" впервые состоится в августе для поддержки читателей и отрасли. Об этом рассказал президент Российского книжного союза Сергей Степашин.
Он сообщил, что первым мероприятием станет "Сказка в книжном" для самых юных.
"Особенно сейчас очень важно сделать максимально доступным ценовое предложение на весь детский ассортимент. В период акции книжные магазины будут предоставлять до 30% на детские книги", – цитирует Степашина Агентство "Москва".
"Книжные сезоны" будут первой акцией федерального масштаба, в которой примут участие ведущие издательства и крупные книжные магазины. Всего участниками станут свыше 20 крупных детских издательств страны и более тысячи магазинов. В дальнейшем мероприятие планируется проводить несколько раз в год, добавил президент союза, а посвящать акцию будут определенной книжной тематике.
Со 2 по 6 сентября пройдет Московская международная книжная ярмарка пройдет в центральном выставочном зале "Манеж". В программе – книжные презентации, авторские чтения, дискуссии и круглые столы. В дополнение к ярмарке в "Манеже" будет организована онлайн-программа.
В начале июля в столице состоялся книжный фестиваль "Красная площадь". Основными площадками были "Главная сцена", "История Отечества", "Нон-фикшн", "Детская и учебная литература", "Художественная литература", "Музейная линия". Участвовали свыше 200 издательств. Премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что мероприятие поддержит индустрию.
В апреле в Москве проходила "Библионочь-2020". Мероприятие в онлайн-формате посетили 98 тысяч человек – это рекорд по посещаемости. Желающим были доступны бесплатные онлайн-ресурсы столичных культурных учреждений и тематические YouTube-каналы.
Основной темой стала Великая Отечественная война, к 75-летию Победы в которой приурочили акцию "Опаленные страницы". Кроме того, в рамках "Библионочи-2020" организовано более 40 онлайн-встреч с российскими писателями, историками, журналистами и филологами. Наибольшей популярностью пользовались встреча с Гузель Яхиной и литературная программа Ольги Берггольц.
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