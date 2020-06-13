В России отметили рост спроса на книги в период самоизоляции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В период действия режима самоизоляции в России зафиксировали резкий рост спроса на книги, передает RT со ссылкой на российские онлайн-площадки.

Уточняется, что закрытие обычных книжных магазинов подтолкнуло читателей к покупке литературы через Интернет. Так, продажи бумажных книг возросли на 40%, а спрос на электронные и аудиокниги увеличился более чем на 50%.

Эксперты выяснили, что на самоизоляции граждане больше всего интересовались вирусологией, мировой экономикой, психологией и саморазвитием.

Ранее Ранее россияне назвали самые "летние" книги. В опросе приняло участие более 1,5 тысячи пользователей, которые отнесли к данной категории произвдений "Вино из одуванчиков" Рэя Брэдбери, "Приключения Тома Сойера" Марка Твена и "Есть, молиться, любить" Элизабет Гилберт.