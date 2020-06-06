Фестиваль "Красная площадь" поддержит книжную индустрию – Мишустин

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Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил участников и гостей книжного фестиваля "Красная площадь". Текст телеграммы опубликован на сайте кабмина.
"За время своего существования этот литературный праздник стал значимым событием в культурной жизни Москвы, центром притяжения для настоящих ценителей художественного слова и интеллектуальной книги", – заявил Мишустин.
Он добавил, что москвичей и гостей столицы в течение трех дней ждут увлекательные дискуссии с известными писателями, поэтами и учеными, представляющие свои литературные произведения. Ведущие музеи будут радовать горожан своими проектами, а популярные артисты и музыканты покажут свои постановки.
"Особое внимание в Год памяти и славы посвящено празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Уверен, фестиваль, который проходит на главной площади страны, запомнится посетителям неповторимой атмосферой, насыщенной программой, а для представителей книжной индустрии станет серьезной поддержкой", – заключил Мишустин.
Книжный фестиваль "Красная площадь" стартовал 6 июня. В начале открытия прошло награждение победителей литературной премии для молодых писателей и поэтов "Лицей".
Основными площадками фестиваля станут "Главная сцена", "История Отечества", "Нон-фикшн", "Детская и учебная литература", "Художественная литература", "Музейная линия". В нем примут участие свыше 200 издательств.
Попасть на ярмарку можно при соблюдении мер безопасности – либо пешком, либо оформить цифровой пропуск для разовой поездки. Также обязательны маски и перчатки. Посетителям необходимо соблюдать безопасное расстояние друг от друга.
Председатель оргкомитета по проведению книжного фестиваля "Красная площадь" отметил, что мероприятие приурочено ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина и Дню русского языка.
В Москве стартует книжный фестиваль "Красная площадь"
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