Онлайн-кроссворд по творчеству Пушкина появился на портале "Узнай Москву"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На портале "Узнай Москву" появился онлайн-кроссворд, подготовленный ко дню рождения Александра Пушкина, который отмечается 6 июня, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказал куратор ИТ-проектов в сфере культуры и туризма департамента информационных технологий города Сергей Шакрыл, разгадать онлайн-кроссворд будет интересно и детям, и взрослым.

"Все произведения знакомы каждому из нас с раннего возраста. Отмечу, что на портале это первая онлайн-викторина в виде кроссворда. Если он придется по душе пользователям, то мы обязательно продолжим традицию", – приводятся в материале его слова.

Кроссворд можно найти в разделе "Квесты". В материале уточняется, что несколько вопросов онлайн-головоломки посвящены сказкам Пушкина. Этот цикл стихотворных произведений был написан в 1820–1830-х годах. Также есть вопросы о романе в стихах "Евгений Онегин" и повести "Пиковая дама".

Также все желающие смогут взглянуть на Москву глазами Татьяны Лариной и погулять по виртуальному маршруту, созданному по мотивам романа "Евгений Онегин", и побывать в Мемориальной квартире Пушкина на Арбате.

Кроме того, 6 июня в рамках фестиваля "Красная площадь" пройдут пионерские чтения "Пушкин на карантине". Известные деятели представят со сцены отрывки из произведений и писем писателя, адресованные друзьям и Наталье Гончаровой. Свою прозу прочтут деятели культуры и журналисты — Константин Богомолов, Дмитрий Быков, Виктор Ерофеев, музыкант Андрей Макаревич и Ксения Собчак.

В этом году фестиваль пройдет в шестой раз. Для москвичей подготовили уникальный литературный марафон. Попасть на ярмарку можно будет при соблюдении мер безопасности: прийти на фестиваль можно будет пешком либо нужно будет оформить цифровой пропуск для разовой поездки. Также обязательны маски и перчатки. Посетителям необходимо соблюдать безопасное расстояние друг от друга.

В связи с пандемией коронавируса фестиваль будет менее масштабным, чем в прошлые годы.

Председатель оргкомитета по проведению книжного фестиваля "Красная площадь" рассказал, что мероприятие будет приурочено ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина и Дню русского языка.