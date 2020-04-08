Книжный фестиваль "Красная площадь" оказался под угрозой срыва из-за коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Роспечать рассказала, что книжный фестиваль "Красная площадь", проведение которого планировалось в Кремле в начале июня, оказался под угрозой срыва из-за пандемии коронавируса, сообщает "Интерфакс".
В настоящий момент в агентстве прорабатывают различные варианты проведения мероприятия. Роспечать обратилась к представителям книжных отраслей по поводу предложений по формату фестиваля.
"Кризис – это время для новых идей, прорывов и свершений. Самое главное – не впадать в ступор, не давать эмоциям взять верх над разумом. Понимаем, что сделать это непросто – особенно когда по всему миру устроители вынуждены отказаться от проведения ключевых индустриальных форумов", – отметили в Роспечати.
Кроме того, Роспечать вместе с рядом ведомств и правительством Москвы рассматривают варианты оказания антикризисной поддержки. С соответствующей просьбой к премьер-министру РФ обратились представители Российского книжного союза и Союза предприятий печатной индустрии.
В настоящий момент обращения отправлены в федеральные и региональные органы власти. В Роспечати руководителей общественных организаций попросили воздержаться от эмоциональных оценок ситуации.
"Делается все возможное, но получить дополнительные преференции по сравнению с другими жизненно важными субъектами бизнеса – дело непростое", – отметил глава агентства Михаил Сеславинский.
В настоящий момент в России и, в частности, в Москве продолжают оказывать поддержку предпринимателям, которые пострадали из-за пандемии коронавируса. Среди последних решений стоит отметить ликвидацию оплаты за право торговли в столичном метрополитене до 1 июля, а также введение моратория на проверки бизнеса до 1 мая.
Кроме того, премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что правительство готовит новые меры, направленные на поддержку граждан и бизнеса. 6 апреля стало известно, что российские банки начнут выдавать беспроцентные кредиты предприятиям, которые пойдут на выплаты зарплат работникам.
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