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Город

12:31

До 1 июля отменена плата за право торговли в столичном метрополитене

город экономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Плата за право торговли в Московском метрополитене отменена до 1 июля этого года. Об этом рассказали в пресс-службе департамента транспорта столицы, передает Агентство "Москва".

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы отменили плату за право торговли в подуличных переходах подземки с 1 марта по 1 июля 2020 года", – говорится в сообщении.

Власти города приняли данное решение, чтобы поддержать предпринимателей, которым пришлось приостановить свою деятельность из-за ситуации с коронавирусом.

Владимир Путин продлил нерабочие дни до конца апреля c сохранением зарплаты. Президент уточнил, что если обстановка в стране улучшится, то нерабочие дни могут сократить.

Ранее сообщалось, что мораторий на проверки бизнеса до 1 мая ввели в столице.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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