Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

11:11

Книжный фестиваль "Красная площадь" начнется 6 июня

город культура фестивали

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Ежегодный книжный фестиваль "Красная площадь" начнет работать в столице 6 июня. Горожан ждут встречи с авторами, выступления известных артистов и музыкантов, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В этом году фестиваль пройдет в шестой раз. Для москвичей подготовили уникальный литературный марафон. Попасть на ярмарку можно будет при соблюдении мер безопасности: прийти на фестиваль можно будет пешком, либо нужно будет оформить цифровой пропуск для разовой поездки. Также обязательна маски и перчатки. Посетителям необходимо соблюдать безопасное расстояние друг от друга.

В связи с пандемией коронавируса фестиваль будет менее масштабным, чем в прошлые годы.

Председатель оргкомитета по проведению книжного фестиваля "Красная площадь" рассказал, что мероприятие будет приурочено ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина и Дню русского языка.

"Фестиваль станет первым большим культурным событием в мире, который еще только начал возвращаться к нормальной жизни после пандемии", – приводятся в материале слова Толстого.

В фестивале примут участие писатели и поэты, известные артисты лучших столичных театров и популярные музыканты, которые подготовят программы по мотивам литературных произведений. Ведущие музеи страны расскажут о своих издательских программах и, конечно, о запланированных выставках.

Ранее сообщалось, что российский кинофестиваль "Кинотавр" перенесли на осень в связи с угрозой распространения коронавируса. Мероприятие должны были провести в Сочи с 7 по 14 июня. До этого о переносе всех мероприятий до мая заявили в Государственном Кремлевском дворце.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать