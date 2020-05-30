Книжный фестиваль "Красная площадь" начнется 6 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Ежегодный книжный фестиваль "Красная площадь" начнет работать в столице 6 июня. Горожан ждут встречи с авторами, выступления известных артистов и музыкантов, говорится на портале мэра и правительства Москвы.



В этом году фестиваль пройдет в шестой раз. Для москвичей подготовили уникальный литературный марафон. Попасть на ярмарку можно будет при соблюдении мер безопасности: прийти на фестиваль можно будет пешком, либо нужно будет оформить цифровой пропуск для разовой поездки. Также обязательна маски и перчатки. Посетителям необходимо соблюдать безопасное расстояние друг от друга.

В связи с пандемией коронавируса фестиваль будет менее масштабным, чем в прошлые годы.

Председатель оргкомитета по проведению книжного фестиваля "Красная площадь" рассказал, что мероприятие будет приурочено ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина и Дню русского языка.

"Фестиваль станет первым большим культурным событием в мире, который еще только начал возвращаться к нормальной жизни после пандемии", – приводятся в материале слова Толстого.

В фестивале примут участие писатели и поэты, известные артисты лучших столичных театров и популярные музыканты, которые подготовят программы по мотивам литературных произведений. Ведущие музеи страны расскажут о своих издательских программах и, конечно, о запланированных выставках.

Ранее сообщалось, что российский кинофестиваль "Кинотавр" перенесли на осень в связи с угрозой распространения коронавируса. Мероприятие должны были провести в Сочи с 7 по 14 июня. До этого о переносе всех мероприятий до мая заявили в Государственном Кремлевском дворце.

