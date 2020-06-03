Москва онлайн: письма Пушкина прозвучат в исполнении известных людей

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

6 июня в рамках фестиваля "Красная площадь" пройдут пионерские чтения "Пушкин на карантине". Известные деятели представят со сцены отрывки из произведений и писем писателя, адресованные друзьям и Наталье Гончаровой. Свою прозу прочтут деятели культуры и журналисты — Константин Богомолов, Дмитрий Быков, Виктор Ерофеев, музыкант Андрей Макаревич и Ксения Собчак.

Книжный фестиваль "Красная площадь" продлится с 6 по 8 июня в Москве на Красной площади. В этом году фестиваль пройдет в шестой раз. В связи с пандемией коронавируса фестиваль будет менее масштабным, чем в прошлые годы.

Смотрите трансляцию 6 июня в 18:30 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.