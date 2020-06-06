В Москве стартует книжный фестиваль "Красная площадь"

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Книжный фестиваль "Красная площадь" стартует в Москве, передает РИА Новости.
"Это будет самый камерный фестиваль за всю его небольшую историю – всего лишь три дня, с 12:00 до 22:00. Но, возможно, самый важный. Он станет мощной поддержкой для всех ценителей литературы и для книжного сообщества", – рассказали в пресс-службе фестиваля.
Мероприятие стартует с награждения победителей литературной премии для молодых писателей и поэтов "Лицей". Награждать их будут советник президента РФ по культуре Сергей Степашин, президент Российского книжного союза Сергей Шаргунов и другие.
Основными площадками фестиваля станут "Главная сцена", "История Отечества", "Нон-фикшн", "Детская и учебная литература", "Художественная литература", "Музейная линия". В нем примут участие свыше 200 издательств.
В этом году фестиваль пройдет в шестой раз. Для москвичей подготовили уникальный литературный марафон. Попасть на ярмарку можно будет при соблюдении мер безопасности: прийти на фестиваль можно будет пешком либо нужно будет оформить цифровой пропуск для разовой поездки. Также обязательны маски и перчатки. Посетителям необходимо соблюдать безопасное расстояние друг от друга.
Председатель оргкомитета по проведению книжного фестиваля "Красная площадь" отметил, что мероприятие будет приурочено ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина и Дню русского языка.
В фестивале будут участвовать писатели и поэты, известные артисты лучших столичных театров и популярные музыканты, которые подготовят программы по мотивам литературных произведений. Ведущие музеи страны расскажут о своих издательских программах и, конечно, о запланированных выставках.
Книжный фестиваль "Красная площадь" начнется 6 июня
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