Семейный финансовый фестиваль в 2020 году состоится в онлайн-формате

Фото: предоставлено организаторами фестиваля
VII Семейный финансовый фестиваль в этом году пройдет 13 и 14 июня в онлайн-формате. Участникам расскажут, как навести порядок в личных финансах, помогут узнать, какие инструменты выбрать для сохранения сбережений и как создать свой антикризисный финансовый план.
Для реализации проекта создана digital-платформа, которая способна объединить более 20 000 участников со всей России: школьников, подростков, студентов, а также их родителей. Традиционно фестиваль будет организован в формате города финансовой грамотности.
В дни мероприятия на сайте проекта каждый зарегистрированный участник сможет прожить удивительные выходные в роли жителя виртуального города. По одному или объединяясь в команды, участники смогут посетить более 15 различных локаций, расположенных на интерактивной карте города, принять участие в разнообразных активностях, посоревноваться в уровне полученных полезных финансовых знаний и выиграть призы.
В течение двух дней запланировано проведение более 50 мероприятий разных форматов, в которых примут участие более 80 финансовых экспертов и спикеров. Программа фестиваля предусматривает тематические разделения по возрастам.
Младшие участники смогут посмотреть мультфильмы и раскрасить финансовых героев, сделать поделки на финансовую тематику и поговорить о деньгах на английском языке. Подросткам будет предложено поучаствовать в образовательных вебинарах и разобраться в финансовых вопросах со сверстниками, посетить игровые уроки и сыграть в финансовый квиз. Взрослые участники смогут послушать лекции экспертов по финансовой грамотности и получить индивидуальные консультации по вопросам финансового планирования.
Семейный финансовый фестиваль проходит в рамках проекта Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации".
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