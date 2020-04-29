Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
"Библионочь-2020" установила рекорд по посещаемости. Мероприятие в онлайн-формате посетили 98 тысяч человек, что на 25 тысяч больше, чем в 2019 году, сообщает пресс-служба департамента культуры Москвы.
Желающие смогли посетить бесплатные онлайн-ресурсы столичных культурных учреждений, тематические YouTube-каналы, а также страницы в социальных сетях. Основной темой "Библионочи-2020" стала Великая Отечественная война, к 75-летию Победы в которой приурочили акцию "Опаленные страницы".
В частности, пользователи смогли послушать лекции, посвященные фронтовой агитации и военной теме в современном кинематографе. Кроме того, желающие ознакомились с литературным наследием эпохи Великой Отечественной войны. Для пользователей также подготовили театральные постановки на военную тему, исполненные представителями московских культурных учреждений.
Кроме того, в рамках "Библионочи-2020" состоялось более 40 онлайн-встреч с российскими писателями, историками, журналистами и филологами. Наибольшую популярность приобрели такие мероприятия, как встреча с Гузель Яхиной и литературная программа Ольги Берггольц.
Для детей провели тематические мастер-классы. Кроме того, организаторы "Библионочи-2020" провели ряд онлайн-флешмобов, викторин и концертов. Всего на YouTube-каналах культурных учреждений Москвы организовали 23 онлайн-мероприятия.
"Библиотеки провели 61 онлайн-мероприятие с общим охватом более 48 тысяч человек; музеи – 18 онлайн-мероприятий с охватом более 31 тысячи человек; Московский Дом книги – 3 онлайн-мероприятия с охватом около 1,3 тысячи человек", – отметили в пресс-службе.
Акция "Библионочь" впервые состоялась в режиме онлайн. Впервые она состоялась в 2012 году. Она нацелена на популяризацию чтения и книжного дела среди общества.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: