Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

"Библионочь-2020" установила рекорд по посещаемости. Мероприятие в онлайн-формате посетили 98 тысяч человек, что на 25 тысяч больше, чем в 2019 году, сообщает пресс-служба департамента культуры Москвы.

Желающие смогли посетить бесплатные онлайн-ресурсы столичных культурных учреждений, тематические YouTube-каналы, а также страницы в социальных сетях. Основной темой "Библионочи-2020" стала Великая Отечественная война, к 75-летию Победы в которой приурочили акцию "Опаленные страницы".

В частности, пользователи смогли послушать лекции, посвященные фронтовой агитации и военной теме в современном кинематографе. Кроме того, желающие ознакомились с литературным наследием эпохи Великой Отечественной войны. Для пользователей также подготовили театральные постановки на военную тему, исполненные представителями московских культурных учреждений.

Кроме того, в рамках "Библионочи-2020" состоялось более 40 онлайн-встреч с российскими писателями, историками, журналистами и филологами. Наибольшую популярность приобрели такие мероприятия, как встреча с Гузель Яхиной и литературная программа Ольги Берггольц.

Для детей провели тематические мастер-классы. Кроме того, организаторы "Библионочи-2020" провели ряд онлайн-флешмобов, викторин и концертов. Всего на YouTube-каналах культурных учреждений Москвы организовали 23 онлайн-мероприятия.

"Библиотеки провели 61 онлайн-мероприятие с общим охватом более 48 тысяч человек; музеи – 18 онлайн-мероприятий с охватом более 31 тысячи человек; Московский Дом книги – 3 онлайн-мероприятия с охватом около 1,3 тысячи человек", – отметили в пресс-службе.

Акция "Библионочь" впервые состоялась в режиме онлайн. Впервые она состоялась в 2012 году. Она нацелена на популяризацию чтения и книжного дела среди общества.