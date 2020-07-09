В "Манеже" проведут Московскую книжную ярмарку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Московская международная книжная ярмарка пройдет в центральном выставочном зале "Манеж" с 2 по 6 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.

"В силу сложившихся обстоятельств в этом году она пройдет по согласованию с правительством Москвы в центральном выставочном зале "Манеж". Разумеется, с обязательным соблюдением всех необходимых санитарных норм, которые будут действовать в Москве на момент проведения ярмарки", – заявили в пресс-службе организаторов смотра.

Руководитель "Роспечати" Михаил Сеславинский выразил благодарность мэру Москвы Сергею Собянину и заявил, что для индустрии предстоящая ярмарка имеет важное значение.

В программе выставки – книжные презентации, авторские чтения, дискуссии и круглые столы. В дополнение к ярмарке в "Манеже" будет организована онлайн-программа.

Ранее в Москве прошел книжный фестиваль "Красная площадь". Он открылся 6 июля у стен Кремля. Как заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, мероприятие направлено на помощь индустрии.

