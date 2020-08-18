Эксперты рассказали об опасности яблок

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Диетологи и эндокринологи рассказали о яблоках и о последствиях, которые может нести их употребление, сообщает РИА Новости.

В частности, врач Залина Гусова подчеркнула, что яблоко является рекордсменом по содержанию железа. Оно важно для поддержания достаточного количества эритроцитов.

"Так что это профилактика кислородного голодания, гипоксии, что очень важно для людей, страдающих бронхолегочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями", – сказала Гусова.

Она добавила, что кожура яблок также полезна для здоровья. Она содержит фитохимические вещества, которые имеют противовоспалительный эффект, а также пектин, способствующий улучшению пищеварения.

Кроме того, косточки содержат большое количество йода. Однако Гусова предостерегла от злоупотребления этим фруктом, поскольку он также содержит синильную кислоту.

По словам специалиста, одно яблоко весом 80–90 граммов можно приравнять к съеденному куску хлеба толщиной в сантиметр. Гусова подчеркнула, что причиной калорийности яблок является фруктоза. Она в процессе прохода через печень становится сахарозой.

"Так что избыточное потребление яблок нежелательно для людей с сахарным диабетом и с ожирением", – отметила врач.

В свою очередь, диетолог Алексей Калинчев предостерег от злоупотребления фруктовыми соками. Он отметил, что они обладают высоким гликемическим индексом (показатель влияния углеводов на изменение уровня сахара в крови). Калинчев заявил, что любителям фруктов стоит отдать предпочтение запеченным яблокам, обладающим полезными свойствами, а также употреблять их в виде пюре.

Диетолог отметил, что в день стоит съедать от двух до четырех яблок в течение нескольких приемов пищи. Он порекомендовал есть яблоки после еды.

"Обратите внимание, что аллергия на яблоки не носит абсолютный характер. Часто есть сорта, которые можно есть абсолютно спокойно, без неприятных последствий. Кислые яблоки опасны осложнениями в виде обострения хронического гастрита. Также они разрушают эмаль за счет кислот", – рассказал Калинчев.

19 августа у стен Главного храма Вооруженных сил РФ состоится православная яблочная ярмарка. Сообщается, что на мероприятие привезут более 40 тонн фруктов. Ярмарка приурочена к празднику Преображения, который также называется Яблочным Спасом.