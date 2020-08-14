Диетолог рассказала, кому противопоказаны помидоры

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Врач-диетолог Наталья Круглова объяснила, что помидоры могут принести вред человеческому организму. Эксперт заострила внимание на особых случаях употребления этого продукта, передает РИА Новости.

По ее словам, плоды не подойдут людям с гастритом и язвенными заболеваниями. При таких заболеваниях вредны органические кислоты.

"Понемногу добавлять в рацион помидоры можно только когда обострение пройдет. Также при заболеваниях пищеварительного тракта лучше не есть овощ в свежем виде", – заявила Круглова.

Диетолог также призвала отказаться от помидоров при наличии каких-либо аллергий. Дело в том, что этот продукт запускает выброс гистомина в организме, а уже это вещество инициирует аллергические процессы.

Если же помидоров все-таки хочется, то предпочтение стоит отдать термически обработанным плодам, считает специалист. Наталья Круглова объяснила, что в этом случае в продукте больше ликопина, который помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Тем не менее в обработанных помидорах ниже содержание витамина С.

Отдельно диетолог рассказала об опасности томатных соусов из магазина. В подобных продуктах много усилителей вкуса, сахара, стимулирующих добавок. В то же время в чистом виде томаты предлагают людям микроэлементы для сбалансированного питания.

Ранее диетолог Елена Кален рассказала, какие продукты подойдут для легкого ужина. По словам специалиста, стоит обратить внимание на сырые и вареные овощи. Также уместным будет салат из них. Размер порции при этом должен быть небольшим.

