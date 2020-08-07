Врач порекомендовал не увлекаться большим количеством фруктов на отдыхе

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Врач-терапевт клиники ревматологии, внутренних и профессиональных болезней имени Тареева клинической больницы № 3 Сеченовского университета Владимир Бекетов порекомендовал не увлекаться большим количеством фруктов, отдыхая на морском курорте, сообщает Агентство "Москва".
По его словам, достаточно съедать не более 500 граммов фруктов в день, чтобы избежать проблем с пищеварением.
"Дорвавшись до южных персиков или груш, мы можем этими тяжелыми фруктами с большим количеством клетчатки перегрузить желудок, поэтому надо стараться ограничить объем. Разумная порция овощей и фруктов – до 400-500 граммов в день", – сказал Бекетов.
Также специалист рекомендовал не перегружать свой организм в первые дни на отдыхе, чтобы акклиматизация прошла без проблем.
"Помогут потребление достаточного количества воды, отсутствие жирной тяжелой пищи в первые сутки и полноценный сон. Не зря после путешествия всем гостям сначала предлагают отдохнуть и выспаться, лишь потом знакомиться с красотами курорта", – пояснил Бекетов.
Ранее другой специалист объяснил, как перенести акклиматизацию. Он рекомендует начать с умеренной физической нагрузки, соответствующей возрасту и состоянию здоровья.
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