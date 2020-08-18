Москвичам рассказали, где в столице сделать яркие фотографии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Необычные фотографии можно сделать в парках и природных зонах Москвы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Так, в саду "Эрмитаж" вблизи театра "Новая опера" в беседках, элементы которой выполнены из литого чугуна, получатся романтические или свадебные снимки, а также кадры в стиле ретро.
Получить фотографию "под старину" можно в музее-заповеднике "Царицыно" на поляне перед Большим дворцом. Там открывается красивый вид на усадебный ансамбль и зеленые газоны. Местность подойдет для праздничной или свадебной съемки или для фотосессии, стилизованной под XVIII век.
На скамье "семьи, любви и верности" в парке "Кузьминки" получатся отличные свадебные фотографии, тем более что рядом располагается дерево желаний, на котором влюбленные оставляют замочки в знак любви.
А вот любителям русского народного стиля можно отправиться в этнографическую деревню "Бибирево", где расположен декоративный пешеходный мост через реку Чермянку на необычных опорах, выполненных из светлого необработанного дерева.
В Измайловском парке получатся отличные фотографии на фоне Круглого пруда, лодочной станции и колеса обозрения.
Креативные фотографии на живописном фоне получатся в ландшафтном парке "Митино". Там установили конструкцию в виде картинной рамы. Все желающие могут сделать в ней портрет.
"Космические" снимки получатся в Саду астрономов, который находится недалеко от "Сокольников". Там находятся арт-объекты в виде планет, которые соединены светодиодными лентами. Ночью снимки получаются особенно атмосферными.
Сфотографироваться под открытым небом на фоне боевой техники Музейно-мемориального комплекса истории Военно-морского флота России можно в парке "Северное Тушино".
Яркие фотографии получатся и в Парке Горького на фоне Фигурного фонтана. Вечером, с 22:30 до 22:55, струи воды "танцуют" и подсвечиваются, а значит, фото точно получатся отличными.
В московских парках можно не только проводить фотосессии, но и отмечать важные события, например свадьбы. Для торжества столичный департамент культуры предлагает москвичам 11 зон отдыха.
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