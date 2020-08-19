Москвичам рассказали, в каких парках есть музыкальные площадки

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В некоторых столичных парках есть музыкальные площадки для танцев и музицирования. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
На детских музыкальных площадках чаще всего устанавливают ксилофоны, колокольчики и барабаны. На этих инструментах можно играть специальными молоточками или даже руками.
Так, большая площадка с металлическими ксилофонами и колокольчиками расположена в парке Дружбы. Всего там находится семь инструментов. Известно, что создателей ксилофонов вдохновили оркестровые трубчатые колокола и вьетнамский народный инструмент чынг, который можно найти на детских площадках в парке в пойме реки Битцы и в парке "Сад будущего". Там же находится комплекс из шести цилиндрических барабанов. На них можно играть одному или компанией.
Барабаны можно встретить и в новом сквере на улице Декабристов в Отрадном, и в парке "Новослободский" в Тверском районе. В последнем находится еще и вертикальный ксилофон.
Два горизонтальных ксилофона располагаются в сквере Бажова в Ростокине. Один из них предназначен для игры для двоих.
На территории сквера "Дубовая роща", благоустроенного в поселении Сосенском по программе "Мой район", также есть комплексы ксилофонов, а еще чынг и круглый металлический барабан, который издает разные звуки.
В ландшафтном парке в Южном Бутове находится сразу несколько инструментов. Это пять ксилофонов, ударные, гитара и интерактивные панели, имитирующие пианино.
Потанцевать можно в музее-усадьбе "Люблино". Там установлена интерактивная арка с платформой со встроенными игровыми программами.
Музыкальные комплексы располагаются на детской площадке города "Салют" в Парке Горького. Там в плиточное покрытие зоны "Калейдоскоп" установлены танцевальные колокольчики, которые издают звук при прыжке на них.
На той же территории находятся и музыкальные "подушечки", на которые необходимо прыгать, чтобы они издавали звуки.
Необычные шары, напоминающие работу музыкальных шкатулок, находятся в Детском Черкизовском парке, а также в Чапаевском парке Хорошёвского района. Ручки шаров необходимо крутить по часовой или против часовой стрелки для того, чтобы зазвучали детские песни на английском языке.
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