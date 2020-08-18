Районный центр "Эльбрус" в Царицыне открылся для посетителей

Фото: пресс-службы ADG group

В рамках проекта "Место встречи" в районе Царицыно открылся районный центр "Эльбрус". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ADG group, которая выступает девелопером проекта.

Объект располагается по адресу: Кавказский бульвар, дом 17.

"Районный центр "Эльбрус", созданный на базе бывшего одноименного кинотеатра, сегодня открыл свои двери для первых посетителей. Здание вошло в программу реконструкции более 30 московских кинотеатров, которую реализует девелоперская компания ADG group в рамках глобального проекта "Место встречи". Уже сейчас там можно посетить первые магазины: супермаркет, аптеку и зоомагазин", – отмечается в сообщении.

Площадь центра составляет 6 892 квадратных метра, под аренду выделено 4 480 квадратных метров. В здании три этажа, включая подземный.

Отмечается, что проект "Место встречи" создан для объединения соседских сообществ каждого района, а также для реализации инициатив местных жителей, выступая своеобразным социокультурным пространством.

В 2019 году в рамках проекта открыли районный центр "Ангара" в Нагорном районе.

"В этом году, кроме "Эльбруса", откроются еще "Будапешт", "Нева", "Рассвет", "Марс" и "Высота", – заключили в компании.

Ранее в столичном Центре дизайна Artplay заработала новая площадка Portal. Там будут проводиться встречи представителей профессиональных сообществ дизайнеров и архитекторов.