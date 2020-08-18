Районный центр "Эльбрус" в Царицыне открылся для посетителей

Фото: пресс-службы ADG group
В рамках проекта "Место встречи" в районе Царицыно открылся районный центр "Эльбрус". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ADG group, которая выступает девелопером проекта.
Объект располагается по адресу: Кавказский бульвар, дом 17.
"Районный центр "Эльбрус", созданный на базе бывшего одноименного кинотеатра, сегодня открыл свои двери для первых посетителей. Здание вошло в программу реконструкции более 30 московских кинотеатров, которую реализует девелоперская компания ADG group в рамках глобального проекта "Место встречи". Уже сейчас там можно посетить первые магазины: супермаркет, аптеку и зоомагазин", – отмечается в сообщении.
Площадь центра составляет 6 892 квадратных метра, под аренду выделено 4 480 квадратных метров. В здании три этажа, включая подземный.
Отмечается, что проект "Место встречи" создан для объединения соседских сообществ каждого района, а также для реализации инициатив местных жителей, выступая своеобразным социокультурным пространством.
В 2019 году в рамках проекта открыли районный центр "Ангара" в Нагорном районе.
"В этом году, кроме "Эльбруса", откроются еще "Будапешт", "Нева", "Рассвет", "Марс" и "Высота", – заключили в компании.
Ранее в столичном Центре дизайна Artplay заработала новая площадка Portal. Там будут проводиться встречи представителей профессиональных сообществ дизайнеров и архитекторов.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: