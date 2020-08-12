Точка профессиональных коммуникаций появилась в Центре дизайна Artplay

Фото: представлено Artplay

В столичном Центре дизайна Artplay заработала новая площадка Portal. Там будут проводиться встречи представителей профессиональных сообществ дизайнеров и архитекторов, рассказали в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Кроме того, эта площадку используют для лекций, кинопоказов и других массовых событий. "Для творческого бизнеса новая площадка станет точкой профессиональных коммуникаций, пространством для дискуссий, диалога власти и предпринимателей. Сегодня мы только начинаем выстраивать работу по поддержке и развитию креативных индустрий столицы", – заявил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

В июле утвердили проект развития креативного технопарка "Центр дизайна Artplay". На основной территории планируется строительство 8 тысяч квадратных метров новых площадей.

При этом на площадке Portal уже была проведена гибридная дискуссия "Градостроительная хартия – ценности и принципы".

Так, найти новую площадку можно в мансарде шестого строения Центра дизайна Artplay. В будущем там проведут конференции, круглые столы, воркшопы и другие b2b-мероприятия. Найти расписание событий можно на сайте Центра. Ожидается, что для творческого бизнеса данное место станет точкой профессиональных коммуникаций, а также площадкой для дискуссий.

Кроме того, заработала программа лояльности для дизайнеров, которые являются партнерами шоурумов Artplay. Участникам предоставляют специальные карты, позволяющие использовать пространство для переговоров с клиентами. Еще обещают скидки на услуги инфраструктурных резидентов креативного кластера. Например, среди опций предусматривается три часа бесплатной парковки на территории, а также место в коворкинге "Рабочая станция".

Ранее сообщалось, что Агентство креативных индустрий создали в столице. Фурсин рассказал, что креативные индустрии являются динамично развивающимся сектором экономики.