Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Экономика

12:56

Агентство креативных индустрий создали в столице

экономика город

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

В столице создали Агентство креативных индустрий для поддержки и развития творческих отраслей бизнеса. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента предпринимательства и инновационного развития города.

Руководитель департамента Алексей Фурсин рассказал, что креативные индустрии являются динамично развивающимся сектором экономики.

"По последним данным, в столице работают около 100 тысяч креативных компаний и индивидуальных предпринимателей, в которых занято более 400 тысяч человек", – приводятся в сообщении слова Фурсина.

Он уточнил, что совокупная выручка составляет более 3 миллиардов рублей.

Отмечается, что задачами Агентства креативных индустрий станут формирование условий для развития бизнеса и создание рабочих мест в этой сфере, поддержка ее представителей, продвижение продукции на международном уровне и внедрение в отрасли инновационных разработок.

По словам Фурсина, одной из важнейших задач агентства станет формирование позитивного имиджа Москвы как международного центра креативных индустрий.

Поясняется, что к креативным индустриям относятся компании, работающие в области кино, анимации, изобразительного и исполнительного искусств, издательской деятельности, музыки, архитектуры, моды, дизайна, рекламы, новых медиа, разработки компьютерных игр.

В начале июня Сергей Собянин присвоил статус креативного технопарка центру Artplay. Данная организация стала первой, которая получила это звание. Статус присвоен центру на время реализации пилотного проекта по созданию креативных технопарков в Москве. Контроль за реализацией указа возложен на заммэра столицы Наталью Сергунину.

Центр Artplay был создан в 2003 году как место концентрации креативных индустрий. Специализацией организации является дизайн, архитектура и искусство. Ряд архитектурных и проектных компаний являются резидентами центра.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать