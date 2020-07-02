Агентство креативных индустрий создали в столице

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В столице создали Агентство креативных индустрий для поддержки и развития творческих отраслей бизнеса. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента предпринимательства и инновационного развития города.
Руководитель департамента Алексей Фурсин рассказал, что креативные индустрии являются динамично развивающимся сектором экономики.
"По последним данным, в столице работают около 100 тысяч креативных компаний и индивидуальных предпринимателей, в которых занято более 400 тысяч человек", – приводятся в сообщении слова Фурсина.
Он уточнил, что совокупная выручка составляет более 3 миллиардов рублей.
Отмечается, что задачами Агентства креативных индустрий станут формирование условий для развития бизнеса и создание рабочих мест в этой сфере, поддержка ее представителей, продвижение продукции на международном уровне и внедрение в отрасли инновационных разработок.
По словам Фурсина, одной из важнейших задач агентства станет формирование позитивного имиджа Москвы как международного центра креативных индустрий.
Поясняется, что к креативным индустриям относятся компании, работающие в области кино, анимации, изобразительного и исполнительного искусств, издательской деятельности, музыки, архитектуры, моды, дизайна, рекламы, новых медиа, разработки компьютерных игр.
В начале июня Сергей Собянин присвоил статус креативного технопарка центру Artplay. Данная организация стала первой, которая получила это звание. Статус присвоен центру на время реализации пилотного проекта по созданию креативных технопарков в Москве. Контроль за реализацией указа возложен на заммэра столицы Наталью Сергунину.
Центр Artplay был создан в 2003 году как место концентрации креативных индустрий. Специализацией организации является дизайн, архитектура и искусство. Ряд архитектурных и проектных компаний являются резидентами центра.
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