Центру дизайна Artplay в Москве присвоили статус креативного технопарка

02 июня, 20:08
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Мэр Москвы Сергей Собянин присвоил статус креативного технопарка центру Artplay. Соответствующий указ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.
Данная организация стала первой, которая получила это звание. Статус присвоен центру на время реализации пилотного проекта по созданию креативных технопарков в Москве. Контроль за реализацией указа возложен на заммэра столицы Наталью Сергунину.
Центр Artplay был создан в 2003 году как место концентрации креативных индустрий. Специализацией организации является дизайн, архитектура и искусство. Ряд архитектурных и проектных компаний являются резидентами центра.
В организации работает около 3,5 тысячи человек. Центр располагается в цехах бывшего завода "Манометр" по адресу: улица Нижняя Сыромятническая, дом 10.
Ранее Сергунина рассказала об онлайн-конференции Startup Village Livestream. На ней представили решения в таких областях, как человеческий капитал, медицина и цифровая среда. Столичное правительство рассказало на ней о городских программах для тех, кто разрабатывает и внедряет новые технологии.
Накануне стало известно, что более 2,5 тысячи компаний присоединилось к Московскому инновационному кластеру. Под номером 2500 зарегистрировалось общество, занимающееся разработкой интеллектуальных транспортных систем.
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