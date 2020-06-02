Центру дизайна Artplay в Москве присвоили статус креативного технопарка

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Мэр Москвы Сергей Собянин присвоил статус креативного технопарка центру Artplay. Соответствующий указ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

Данная организация стала первой, которая получила это звание. Статус присвоен центру на время реализации пилотного проекта по созданию креативных технопарков в Москве. Контроль за реализацией указа возложен на заммэра столицы Наталью Сергунину.

Центр Artplay был создан в 2003 году как место концентрации креативных индустрий. Специализацией организации является дизайн, архитектура и искусство. Ряд архитектурных и проектных компаний являются резидентами центра.

В организации работает около 3,5 тысячи человек. Центр располагается в цехах бывшего завода "Манометр" по адресу: улица Нижняя Сыромятническая, дом 10.

Ранее Сергунина рассказала об онлайн-конференции Startup Village Livestream. На ней представили решения в таких областях, как человеческий капитал, медицина и цифровая среда. Столичное правительство рассказало на ней о городских программах для тех, кто разрабатывает и внедряет новые технологии.

Накануне стало известно, что более 2,5 тысячи компаний присоединилось к Московскому инновационному кластеру. Под номером 2500 зарегистрировалось общество, занимающееся разработкой интеллектуальных транспортных систем.