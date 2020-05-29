Москва вошла в топ-10 самых развитых в мире экосистем для стартапов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Москва поднялась на 9-е место в рейтинге Startup Ecosystem исследовательского центра StartupBlink, сообщает пресс-служба департамента экономической политики и развития города.
Как рассказал руководитель департамента Кирилл Пуртов, в тройке лидеров списка самых развитых в мире экосистем для стартапов находятся Сан-Франциско, Нью-Йорк и Лондон.
"Развитие инноваций является одним из приоритетных направлений Москвы. Российская столица успешно конкурирует с мировыми центрами инноваций, оставив позади такие города, как Шанхай, Сиэтл и Париж. Среди европейских городов Москва занимает третье место после Лондона и Берлина", – подчеркнул Пуртов.
Отмечается, что авторы Startup Ecosystem Rankings считают Москву "центром творческой индустрии Европы, где благодаря развитости технологий рождаются новые инновационные идеи".
Также авторы отмечают у столицы "огромный потенциал для проведения исследований в области искусственного интеллекта и больших данных".
Кроме того, StartupBlink составил рейтинг городов по уровню их активности с точки зрения разработки инновационных решений для противодействия пандемии COVID-19. Лидером стал Сан-Франциско, а Москва заняла 17-ю строчку.
"В Москве было разработано 18 решений по борьбе с пандемией. В их число вошли система цифровых пропусков для перемещения по городу, разработанная департаментом информационных технологий, а также сервис по оказанию виртуальных медицинских консультаций от компании DocDoc", – рассказал Пуртов.
Ранее эксперты компании Ernst&Young провели исследование, согласно которому Москва стала единственным мегаполисом мира, выпустившим широкую программу поддержки бизнеса. Специалисты напомнили о трех пакетах мер поддержки бизнеса в столице. Они направлены на восстановление экономики после снятия коронавирусных ограничений и отличаются достаточной гибкостью. За счет этого компании сами могут подобрать наиболее подходящие для себя инструменты.
По данным аналитиков Ernst&Young, предлагаемые шаги помогут увеличить ликвидность компаний малого и среднего бизнеса, а также поддержать инновационные экспортные компании.
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