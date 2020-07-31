Сервис Okko проведет серию бесплатных кинопрогулок по Москве-реке

Фото: предоставлено пресс-службой Okko

Мультимедийный сервис Okko проведет серию кинопоказов в новом формате. Подписчики онлайн-кинотеатра смогут прокатиться на корабле за просмотром лучших фильмов последних лет. Теплоход будет курсировать по центру Москвы.



Кинопоказ открывает премьера прошлого года – "Зеленая книга" (16+) Питера Фаррелли. Показ состоится уже 31 июля.

В программу также входят следующие картины:

"Тоня против всех" (18+);

"Магазинные воришки" (16+);

"7 психопатов" (18+);

"Колесо чудес" (16+);

"Дождливый день в Нью-Йорке" (16+);

"Последняя любовь на Земле" (16+);

"Ван Гог. На пороге вечности" (16+);

"Власть" (18+);

"Артист" (12+).

Кроме этого, подписчики смогут посетить лекцию "История кино в 10 фильмах" от образовательной платформы "Синхронизация". Для посещения мероприятий подписчикам Okko нужно предварительно зарегистрироваться.

Кинопрогулки будут проходить до конца лета по выходным дням и вечером в будни. Гостей будут ожидать на причале "Крымский мост". Встреча на киносеанс начинается в 20:30. Кинотеатр отплывает в 21:00 и возвращается обратно на причал "Крымский мост" в 23:00–23:30. Всем посетителям кинотеатра на воде будут предложены пледы и фирменный попкорн от мультимедийного сервиса. Количество мест на каждый сеанс ограничено.

Подробная информация, расписание рейсов и регистрация доступны на сайте korablik.okko.tv.

Мультимедийный сервис Okko – один из крупнейших российских VoD-сервисов, лидер по платной модели монетизации. Проект стартовал в 2011 году и сегодня представлен на всех ключевых платформах – Smart TV, mobile (IOS и Android), Apple TV, PlayStation 4, web (ПК). Ежемесячная аудитория Okko – 17 миллионов человек.

