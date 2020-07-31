Сервис Okko проведет серию бесплатных кинопрогулок по Москве-реке

Фото: предоставлено пресс-службой Okko
Мультимедийный сервис Okko проведет серию кинопоказов в новом формате. Подписчики онлайн-кинотеатра смогут прокатиться на корабле за просмотром лучших фильмов последних лет. Теплоход будет курсировать по центру Москвы.
Кинопоказ открывает премьера прошлого года – "Зеленая книга" (16+) Питера Фаррелли. Показ состоится уже 31 июля.
В программу также входят следующие картины:
Кинопрогулки будут проходить до конца лета по выходным дням и вечером в будни. Гостей будут ожидать на причале "Крымский мост". Встреча на киносеанс начинается в 20:30. Кинотеатр отплывает в 21:00 и возвращается обратно на причал "Крымский мост" в 23:00–23:30. Всем посетителям кинотеатра на воде будут предложены пледы и фирменный попкорн от мультимедийного сервиса. Количество мест на каждый сеанс ограничено.
Подробная информация, расписание рейсов и регистрация доступны на сайте korablik.okko.tv.
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