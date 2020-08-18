Онлайн-экскурсия по гостинице "Украина" появилась на платформе #Москвастобой

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

На медиаплатформе #Москвастобой стала доступна онлайн-экскурсия по гостинице "Украина". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного комитета по туризму.

"Гостиница "Украина" была последней из построенных сталинских высоток и состоит из трех корпусов. Высота центрального – 206 метров, включая 73-метровый шпиль, а в боковых корпусах дома находится 250 квартир", – говорится в сообщении.

Как уточняется, все желающие смогут в режиме онлайн увидеть не только детали экстерьера гостиницы, но и посмотреть исторические номера отеля, в которых жили Дэвид Боуи, Си Цзиньпин и другие именитые гости.

Ранее на онлайн-площадке #Москвастобой открылись пять новых маршрутов. Направления посвящены известным купеческим семьям, любовным историям города, космосу, архитектуре и Ваганьковскому холму. Для каждой прогулки предусмотрен профайл с картой, фотографиями, протяженностью маршрута и информацией о встречающихся на пути достопримечательностях.

Маршруты различной сложности и протяженности собрали для любителей велопрогулок. Покататься можно как в центре города, так и по живописным уголкам вдали от него.

На медиаплатформе также есть подборки, посвященные водным видам спорта. Там можно узнать о вейксерфинге, сапсерфинге, бассейнах под открытым небом и других вариантах активного отдыха в Москве. Кроме того, на сайте размещено интервью с Ксенией Наумовой, призером чемпионата мира по вейксерфингу, в котором спортсменка дает советы начинающим.