В Москве врачам скорой помощи будет помогать искусственный интеллект

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Уникальный алгоритм опроса пациентов для искусственного интеллекта разработали на станции скорой и неотложной медпомощи имени Пучкова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный Депздрав.

Как отмечают в департаменте здравоохранения, медицинское учреждение получило патент на созданный комплекс. Он разработан на основе всех обращений, с которыми сталкиваются операторы скорой помощи.

По словам главврача станции Николая Плавунова, использование современных технологий позволит быстрее обрабатывать вызовы от пациентов.

"Сегодня мы можем с уверенностью говорить, что искусственный интеллект, интегрированный в процессы управления алгоритмами опроса, значительно сократил время обработки вызовов 103 и от службы 112 и время направления бригад до пациентов, а также улучшил качество предоставляемой медицинской помощи", – подчеркнул он.

В Депздраве объяснили схему работы системы. Обращения от пациентов поступают в единый городской диспетчерский центр. Специалисты обрабатывают звонки, задают вопросы, предложенные разработанным алгоритмом, оставляют отметки.

"Далее данные уходят в информационную систему, где происходит оценка жалоб, система анализирует сведения в режиме онлайн с применением искусственного интеллекта, затем выдает повод: экстренный или неотложный", – пояснили в ведомстве.

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