Врач не рекомендовал носить намокшую медицинскую маску

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Андрей Тяжельников не рекомендовал надевать намокшую маску, сообщает Агентство "Москва".

"Во влажной среде создается идеальная среда для размножения бактерий и вирусов, и человек дополнительно инфицируется. Кроме того, влажная маска плохо пропускает воздух, и человеку сложнее дышать", – пояснил эксперт.

Он напомнил, что задача маски – задерживать частицы капли влаги кашляющего или чихающего человека, которая может содержать патогенные бактерии и вирусы.

В случае использования многоразовых тканевых масок их необходимо термически обрабатывать – прогладить горячим утюгом после стирки с мылом, добавил Тяжельников.

Ранее врач-косметолог, член Российского общества медицинской эстетики и мезотерапии Александра Гонт рассказал, что люди с чувствительной кожей и нарушениями иммунитета чаще всего могут сталкиваться с образованием прыщей после ношения защитной маски.