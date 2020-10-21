Косметолог рассказала, какие маски меньше всего провоцируют прыщи

Фото: depositphotos/vidensky_1
Люди с чувствительной кожей и нарушениями иммунитета чаще всего могут сталкиваться с образованием прыщей после ношения защитной маски. Об этом Москве 24 рассказала врач-косметолог, член Российского общества медицинской эстетики и мезотерапии Александра Гонт.
"Если на коже есть бактерии, иммунитет здорового человека их победит. У людей с нарушениями обмена веществ, повышенной чувствительностью кожи и предрасположенностью к прыщам из-за того, что под маской создается парниковый эффект, бактерии начинают размножаться. Плюс если маска сделана из не очень качественных материалов, то она раздражает кожу, из-за чего человек чаще трогает лицо, тем самым вторично занося инфекцию", – объясняет специалист.
Если возникли гнойные прыщи, необходимо обратиться к косметологу или дерматологу, продолжает Гонт. При обычном раздражении косметолог в первую очередь советует чаще менять маски.
"Особое значение имеет очищение кожи после того, как вы вернулись домой. Необходимо использовать специальное средство для умывания, после чего протереть лицо лосьоном или тоником, чтобы убрать остатки воды с загрязнениями. Затем обязательно нанесите увлажняющий крем", – советует эксперт.
Вероятность появления прыщей напрямую зависит и от типа маски, утверждает врач-косметолог.
"Либо можно постараться поискать медицинские маски с мягким, нежным материалом. Плотные ткани плохо пропускают воздух и раздражают кожу, в таких масках быстро образуются волокна, которые щекочут кожу. Это провоцирует трогать лицо, из-за чего можно занести инфекцию", – добавила собеседница Москвы 24.
Специалист предупреждает, что в случае появления прыщей их не стоит давить. Таким способом можно разнести инфекцию.
"Из-за чего вместо, условно говоря, одного прыща вы получите 50. Часть воспалительного субстрата может выйти на поверхность, а часть останется внутри. Плюс руками туда может быть занесена инфекция, плюс вертикальное положение тела, когда нет оттока крови от поверхностных слоев дермы, – все это провоцирует распространение не только по поверхности кожи, но и по подкожно-жировой клетчатке", – сказала Гонт.
Эксперт добавила, что при неправильном выдавливании прыщей на коже могут остаться "кратеры". Избавиться от них очень сложно даже после прохождения сложных косметических процедур. Кроме того, на месте выдавленных прыщей могут появиться багрово-синие пятна, которые тяжело поддаются коррекции.
Ранее автор телеграм-канала "Доктор Фил", медицинский блогер Филипп Кузьменко рассказал, как носить маску, чтобы не запотевали очки.
Эксперт предложил использовать специальный спрей-антифог, который поможет удерживать видимость через очки на необходимом уровне. Кроме того, людям, которые носят очки, лучше всего подойдут респираторы. При ношении обычной маски Кузьменко посоветовал завернуть внутрь верхний край, который расположен в районе гибкой алюминиевой вставки.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: