Косметолог рассказала, какие маски меньше всего провоцируют прыщи

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Люди с чувствительной кожей и нарушениями иммунитета чаще всего могут сталкиваться с образованием прыщей после ношения защитной маски. Об этом Москве 24 рассказала врач-косметолог, член Российского общества медицинской эстетики и мезотерапии Александра Гонт.

"Если на коже есть бактерии, иммунитет здорового человека их победит. У людей с нарушениями обмена веществ, повышенной чувствительностью кожи и предрасположенностью к прыщам из-за того, что под маской создается парниковый эффект, бактерии начинают размножаться. Плюс если маска сделана из не очень качественных материалов, то она раздражает кожу, из-за чего человек чаще трогает лицо, тем самым вторично занося инфекцию", – объясняет специалист.

Если возникли гнойные прыщи, необходимо обратиться к косметологу или дерматологу, продолжает Гонт. При обычном раздражении косметолог в первую очередь советует чаще менять маски.

"Особое значение имеет очищение кожи после того, как вы вернулись домой. Необходимо использовать специальное средство для умывания, после чего протереть лицо лосьоном или тоником, чтобы убрать остатки воды с загрязнениями. Затем обязательно нанесите увлажняющий крем", – советует эксперт.

Вероятность появления прыщей напрямую зависит и от типа маски, утверждает врач-косметолог.





Александра Гонт врач-косметолог Самые безопасные и эффективные маски, чтобы снизить риск появления прыщей, – респираторы с клапанами. В них есть воздухообмен. Все остальные маски в этом плане гораздо хуже.

"Либо можно постараться поискать медицинские маски с мягким, нежным материалом. Плотные ткани плохо пропускают воздух и раздражают кожу, в таких масках быстро образуются волокна, которые щекочут кожу. Это провоцирует трогать лицо, из-за чего можно занести инфекцию", – добавила собеседница Москвы 24.

Специалист предупреждает, что в случае появления прыщей их не стоит давить. Таким способом можно разнести инфекцию.

"Из-за чего вместо, условно говоря, одного прыща вы получите 50. Часть воспалительного субстрата может выйти на поверхность, а часть останется внутри. Плюс руками туда может быть занесена инфекция, плюс вертикальное положение тела, когда нет оттока крови от поверхностных слоев дермы, – все это провоцирует распространение не только по поверхности кожи, но и по подкожно-жировой клетчатке", – сказала Гонт.

Эксперт добавила, что при неправильном выдавливании прыщей на коже могут остаться "кратеры". Избавиться от них очень сложно даже после прохождения сложных косметических процедур. Кроме того, на месте выдавленных прыщей могут появиться багрово-синие пятна, которые тяжело поддаются коррекции.

Ранее автор телеграм-канала "Доктор Фил", медицинский блогер Филипп Кузьменко рассказал, как носить маску, чтобы не запотевали очки.

Эксперт предложил использовать специальный спрей-антифог, который поможет удерживать видимость через очки на необходимом уровне. Кроме того, людям, которые носят очки, лучше всего подойдут респираторы. При ношении обычной маски Кузьменко посоветовал завернуть внутрь верхний край, который расположен в районе гибкой алюминиевой вставки.