На Кубани опровергли информацию о грабителях с усыпляющими масками

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Главное управление МВД по Краснодарскому краю опровергло информацию о грабителях, которые якобы раздавали маски с усыпляющей пропиткой под видом волонтеров. Об этом сообщает РИА Новости.

"Эта информация не соответствует действительности. Это сообщение распространялось и в других регионах – не только у нас", – рассказали в пресс-службе ведомства.

По данным МВД, заявлений о подобных случаях к ним не поступало.

Ранее в социальных сетях начали распространять сообщение о том, что грабители под видом добровольных помощников от политических партий раздают населению медицинские маски. Средства защиты якобы были пропитаны наркотическим веществом, чтобы злоумышленники могли попасть в квартиры.

В столичном главке МВД ранее рассказали, что преступления все чаще совершают не на улицах города, а из офисов. Злоумышленники активно пользуются сетевыми технологиями и методами социальной инженерии.

