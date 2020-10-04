Преступники уходят с улиц Москвы в офисы, камуфлируясь под сотрудников банков – МВД

04 октября, 17:49
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Злоумышленники в Москве чаще стали совершать преступления не на улицах города, а из офисов под видом социальных работников или сотрудников банков. Для этого они используют интернет-технологии, сообщил начальник уголовного розыска столичного главка МВД Сергей Кузьмин "Российской газете".
По его словам, сидя за компьютерами в своих офисах или из дома, они "играют на слабостях" людей". В тоже время он заметил, что люди стали внимательнее.
"В большинстве своем люди привыкли теперь перезванивать в банк сами при поступлении звонков от сомнительных операторов. Перепроверяют сайты, на которых заказывают билеты. Стали более бдительными и, что радует, сами распознают мошеннические действия", – сказал Кузьмин.
Он добавил, что самой многочисленной категорией пострадавших становятся люди пенсионного возраста, а мошенники, по его словам, – хорошие психологи, которые рассчитывают на доверчивость людей, соглашающихся выполнять чужие указания.
Кузьмин отметил, что в целом жертвами аферистов могут стать все, вне зависимости от возраста, статуса и пола, "порой даже самые бдительные граждане". Он рассказал, что благодаря слаженным действиям в первом полугодии этого года отмечается снижение количества грабежей на 33,2%, краж – на 11,4%, в том числе квартирных краж – на 40,8%, а автомобилей – на 43,2%.
Ранее в Санкт-Петербурге мужчина угнал автомобиль, в котором находились два спящих пассажира. Инцидент произошел, когда водитель вышел и оставил ключи в замке зажигания.
Машину нашли рядом со станцией "Технологический институт". В скором времени был задержан подозреваемый, им оказался 32-летний петербуржец.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: