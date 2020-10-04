Преступники уходят с улиц Москвы в офисы, камуфлируясь под сотрудников банков – МВД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Злоумышленники в Москве чаще стали совершать преступления не на улицах города, а из офисов под видом социальных работников или сотрудников банков. Для этого они используют интернет-технологии, сообщил начальник уголовного розыска столичного главка МВД Сергей Кузьмин "Российской газете".

По его словам, сидя за компьютерами в своих офисах или из дома, они "играют на слабостях" людей". В тоже время он заметил, что люди стали внимательнее.

"В большинстве своем люди привыкли теперь перезванивать в банк сами при поступлении звонков от сомнительных операторов. Перепроверяют сайты, на которых заказывают билеты. Стали более бдительными и, что радует, сами распознают мошеннические действия", – сказал Кузьмин.

Он добавил, что самой многочисленной категорией пострадавших становятся люди пенсионного возраста, а мошенники, по его словам, – хорошие психологи, которые рассчитывают на доверчивость людей, соглашающихся выполнять чужие указания.

Кузьмин отметил, что в целом жертвами аферистов могут стать все, вне зависимости от возраста, статуса и пола, "порой даже самые бдительные граждане". Он рассказал, что благодаря слаженным действиям в первом полугодии этого года отмечается снижение количества грабежей на 33,2%, краж – на 11,4%, в том числе квартирных краж – на 40,8%, а автомобилей – на 43,2%.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина угнал автомобиль, в котором находились два спящих пассажира. Инцидент произошел, когда водитель вышел и оставил ключи в замке зажигания.

Машину нашли рядом со станцией "Технологический институт". В скором времени был задержан подозреваемый, им оказался 32-летний петербуржец.