Врач объяснила опасность использования шарфа вместо маски

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Врач общей практики городской поликлиники № 210, обладатель статуса "Московский врач" Елена Астраханцев рекомендовала горожанам не использовать теплый шарф как медицинскую маску, сообщает Агентство "Москва".
По словам специалиста, элемент гардероба не только не принесет пользы, но и может нанести вред здоровью.
"Шарф не задержит вирусы, а при длительном использовании может сам создать благоприятную среду для их размножения. Так что маску и перчатки нужно носить именно те, что для этого предназначены, то есть одноразовые, которые следует регулярно менять каждые два-три часа", – пояснила Астраханцева.
Также специалист рассказала, что поддержать иммунитет и защитить от сезонных заболеваний помогут режим сна, прогулки на свежем воздухе и умеренная физнагрузка.
"Жилые помещения нужно хорошо проветривать утром и вечером. Ежедневный рацион должен включать свежие овощи и фрукты, нежирное мясо и рыбу. Ну и быть внимательным к своему самочувствию и при первых же признаках простуды немедленно обращаться за медицинской помощью", – добавила Астраханцева.
Кроме того, эксперт подчеркнула, что самой эффективной защитой от гриппа считается своевременная вакцинация, которую в Москве проводят бесплатно. Например, сделать прививку от гриппа можно в мобильных пунктах, которые переехали в более популярные локации – от станций метро к торговым центрам.
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