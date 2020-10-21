Ученый назвал серьезные болезни, которые может вызвать COVID-19

09:28
Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Перенесенная коронавирусная инфекция может спровоцировать такие состояния, как системная красная волчанка, аутоиммунная тромбоцитопения, синдром Гийена-Барре, васкулиты и даже рассеянный склероз. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на статью ученого Карлоса Каньяса из Колумбии.
"Некоторые симптомы, связанные с системными аутоиммунными заболеваниями, могут появляться во время инфекции и сохраняться после ее купирования", – говорится в работе Каньяса.
Как отмечается, речь идет о повышенной усталости, боли в суставах и мышцах, а также других состояниях.
Как пояснил изданию директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ Альберт Ризванов, согласно работе колумбийского ученого, в основе аутоиммунных нарушений лежит генетическая предрасположенность некоторых людей к такого рода сбоям, когда иммунитет начинает атаковать собственный организм.
Он отметил, при COVID-19 иммунная система подавляется, что способствует развитию аутоиммунных процессов.
По словам вирусолога, доктора медицинских наук Анатолия Альтштейна, вакцинация против COVID-19 может оказаться неэффективной у людей с иммунодефицитом.
Специалист пояснил, что их организм плохо вырабатывает антитела. Он подчеркнул, что людей сложно разделить на группы с точки зрения способности вырабатывать антитела. Данный показатель, по словам специалиста, зависит от особенностей отдельного организма. В связи с этим выделить группы людей, на которых не подействует вакцина, довольно сложно, заявил Альтштейн.
По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 40,2 миллиона случаев заражения, свыше 1,116 миллиона человек скончались. В России зафиксировано 1 431 635 случаев COVID-19, болезнь побороли 1 085 608 человек, скончались 24 635 человек.
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