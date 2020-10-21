Вирусолог назвал группу людей с плохой выработкой антител к COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Вакцинация против COVID-19 может оказаться неэффективной у людей с иммунодефицитом, сообщает URA.RU со ссылкой на вирусолога, доктора медицинских наук Анатолия Альтштейна.
Специалист сообщил, что их организм плохо вырабатывает антитела. Он подчеркнул, что людей сложно разделить на группы с точки зрения способности вырабатывать антитела. Данный показатель, по словам специалиста, зависит от особенностей отдельного организма. В связи с этим выделить группы людей, на которых не подействует вакцина, довольно сложно, заявил Альтштейн.
Что касается пожилых людей, то Альтштейн отметил, что достоверно знает случаи, когда на граждан данной возрастной категории вакцина от коронавируса подействовала, а также усомнился в информации о том, что антитела плохо вырабатываются у людей в стрессе, принимающих противовоспалительные препараты и злоупотребляющих алкоголь.
"Я знаю человека, которому 90 лет, и у него тоже хорошо выработались антитела. Насчет того, что антитела плохо вырабатываются у алкоголиков и представителей других названных групп, я тоже не уверен", – сказал Альтштейн.
Ранее гендиректор "Р-Фарм" Василий Игнатьев рассказал, что массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже в конце ноября. Он отметил, что обсуждение данного вопроса ведется каждый день.
В настоящий момент продолжаются пострегистрационные испытания вакцины "Спутник V". Главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей врачебной профилактике Оксана Драпкина заявила, что большинство удовлетворительно переносят получение прививки от COVID-19. По ее словам, только у около 10% добровольцев наблюдается небольшое повышение температуры в 1-й и 21-й день.
14 октября в России зарегистрировали вторую вакцину от коронавируса. Ее разработали в Центре "Вектор". Она получила название "ЭпиВакКорона". В Роспотребнадзоре рассказали, что первая партия прививки для пострегистрационных испытаний поступит в оборот в конце октября.
Третья российская вакцина от COVID-19 готовится к регистрации
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