Мобильные пункты вакцинации от гриппа переехали в популярные локации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице мобильные пункты, в которых можно сделать прививку от гриппа, изменили график работы и местоположение с учетом обращения горожан. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы анализируем динамику обращений москвичей в мобильные пункты вакцинации против гриппа и меняем график работы и местоположение точек в зависимости от потребностей жителей", – сказала вице-мэр.

По ее словам, для удобства москвичей часть мобильных пунктов переместили от станций метро к торговым центрам и другим популярным местам.

Отмечается, от станции метро "Тушинская" мобильный пункт переехал к ТЦ "Щука", от "Бульвара Дмитрия Донского" – к ТЦ "МЕГА Теплый Стан", от "Площади Ильича" – к ТЦ "Город".

Один из двух пунктов, расположенных у метро "Митино", теперь можно найти у ТЦ "Калейдоскоп". По выходным дням начнут дежурить мобильные бригады около ярмарки выходного дня по улице Ангарской, со вторника по пятницу – у отделения регистрации Межрайонного отдела ГИБДД № 1 на улице Лобненской.

На ежедневный режим работы перешли пункты у метро "Царицыно" и "ВДНХ".

Больше не работают пункты вакцинации у станций метро "Бульвар Дмитрия Донского", "Орехово", "Тушинская", "Селигерская", а также точка рядом с главным входом ВДНХ.

Узнать место и время работы прививочных пунктов можно на сайте департамента здравоохранения.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что более 30 миллионов россиян сделали прививки от гриппа. Это составляет 21,1% от численности населения РФ.

По данным ведомства, чаще всего острыми респираторными вирусными инфекциями болеет взрослое население, а также дети в возрасте 7–14 лет. В надзорном ведомстве заявили о незначительном превышении эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ в 28 субъектах РФ.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее призвала россиян привиться от гриппа. Она заверила, что в стране есть достаточное количество вакцины. В нынешнем сезоне процедура особенно актуальна из-за распространения коронавируса.