Врач заявила о пользе мороженого при ангине

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Врач общей практики Ирина Добрецова считает, что есть мороженое при ангине вовсе не вредно, а даже полезно, сообщает News.ru. Более того, медик утверждает, что это можно делать на сильном морозе.

По ее словам, любые холодные продукты помогает успокоить воспаление и обезболить пораженный участок. Добрецова подчеркнула, что эффект будет временным, однако ощутимым.

Она отметила, что угощать небольшой порцией подтаявшего мороженого можно даже детей, поскольку это облегчит их состояние во время болезни.

"Во-первых, у ребенка поднимется настроение, во-вторых, холодный продукт ослабит боль в горле", – говорит врач.

Она объяснила, что заболевания дыхательных путей возникают не из-за влияния холода, а из-за воздействия болезнетворных бактерий. В частности, ангину вызывают стрептококки, содержащиеся в магазинном мороженом.

"Недобросовестные продавцы размораживают и замораживают мороженое по несколько раз. Это приводит к образованию в продукте патогенной флоры. Она и вызывает воспаление в горле", – заявила Добрецова.

Она добавила, что именно из-за этого многие связывают заболевания горла с употреблением мороженого, однако, подчеркивает медик, дело не в температуре продукта, а в составе.

Ранее стало известно, что экспорт московского мороженого с начала 2020 года увеличился на 35 процентов и составил 12,76 миллиона долларов. Уточняется, что по сравнению с показателями за этот же период в прошлом году объемы экспорта выросли до 11,18 тысячи тонн (на 23,7 процента).

В прошлом году странами – лидерами по экспорту мороженого были Франция, Германия, Бельгия, Нидерланды и Италия. Россия же, поднявшись на пять позиций, заняла 16-е место. Кроме этого, развитию международных отношений производителей из Москвы способствует центр "Моспром". Он выводит столицу на международные выставки, подбирает байеров, а также детально изучает конкурентные преимущества продукции для проведения предпродажных мероприятий.

