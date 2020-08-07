Объем экспорта московского мороженого увеличился на 35 процентов с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Экспорт московского мороженого с начала 2020 года увеличился на 35 процентов и составил 12,76 миллиона долларов. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"За первые пять месяцев этого года в другие страны было экспортировано 5,34 тысячи тонн мороженого, это на 26,7 процента больше, чем в аналогичном периоде 2019 года. Ключевыми потребителями мороженого, произведенного столичными компаниями, стали Казахстан, США и Китай. С мая 2020 года у московских производителей появились новые рынки сбыта – Грузия, Монголия, Израиль и Латвия", – приводит портал мэра и правительства Москвы слова Ефимова.

Уточняется, что по сравнению с показателями за этот же период в прошлом году объемы экспорта выросли до 11,18 тысячи тонн (на 23,7 процента).

В прошлом году странами – лидерами по экспорту мороженого были Франция, Германия, Бельгия, Нидерланды и Италия. Россия же, поднявшись на пять позиций, заняла 16-е место.

Кроме этого, развитию международных отношений производителей из Москвы способствует центр "Моспром". Он выводит столицу на международные выставки, подбирает байеров, а также детально изучает конкурентные преимущества продукции для проведения предпродажных мероприятий.

Похожую помощь компании получают и от Московского экспортного центра (МЭЦ). Там столичные экспортеры могут получить субсидии и гранты из бюджета города, вернуть 10 процентов от суммы исполненных экспортных контрактов. Специалисты МЭЦ также анализируют рынок, подготавливая актуальную информацию.

Ранее стало известно, что за первые пять месяцев этого года показатели несырьевого неэнергетического экспорта столицы увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 43,5% и составили 12,8 миллиарда долларов.