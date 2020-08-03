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Технологии

04:52

Серийный выпуск первого российского электромобиля начнется в конце 2020 года

технологии авто

Фото: Минпромторг РФ

Названы сроки начала серийного выпуска первого российского электромобиля Zetta. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью ТАСС.

Так, выпуск электромобилей планируется запустить в конце 2020 года.

"Понятно, что пандемия внесла свои коррективы в развитие проекта. <...> В конце года коллеги должны стартовать уже с серийным продуктом", – подтвердил Мантуров.

Он отметил, что для реализации проекта компании понадобились дополнительные инвестиции в размере 100 миллионов рублей. Вопрос о выделении этих средств будет рассмотрен экспертным советом Фонда развития промышленности в конце августа.

"Этап сертификации автомобилей завершен на 70 процентов. Идет опытно-промышленная сборка", – отметил Мантуров.

Он добавил, что изначальный бизнес-проект предполагает экспорт российских электрокаров за границу.

Zetta – первый российский электромобиль, который будет серийно выпускаться в Тольятти. Продукт представляет из себя компактный трехдверный автомобиль с электроприводом. Максимальная скорость электрокара – 120 километров в час.

Ранее планировалось, что производство российского электрокара могут начать в первом квартале 2020 года. Известно, что автомобиль почти полностью собирают из отечественных деталей.

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