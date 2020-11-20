Новую цифровую медтехнику планируют закупить для больниц и поликлиник в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В будущем году на обновление и модернизацию оборудования больниц и поликлиник планируют потратить 39 миллиардов рублей. Эта сумма предусмотрена проектом бюджета столицы на 2021 год, который был представлен на заседании МГД. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В материале отмечается, что программу закупки нового оборудования по контрактам жизненного цикла начали в текущем году и продолжат в будущем.

"Новое оборудование заменит технику, которая закупалась семь-десять лет назад. Это позволит дооснастить медицинские учреждения, в том числе те, в которых проводится капитальный ремонт. Благодаря программе закупки оборудования поликлиники будут соответствовать современным стандартам", – говорится в сообщении.

Новое оборудование планируют интегрировать в единое цифровое пространство города. Отмечается, что это положительно скажется на качестве диагностики.

Также в планах закупка техники для хирургии, акушерства, неонатологии и реанимации новорожденных, гемодиализа, а также стерилизационное, дезинфекционное, офтальмологическое и лор-оборудование.

В течение трех лет в Москве должны отремонтировать порядка 150 поликлиник. По словам Сергея Собянина, в приоритете – модернизация тех, что были построены 30–70 лет назад. Мэр подчеркнул, что при ремонте особое внимание уделят созданию среды, благожелательной к пациенту. Кроме того, 35 поликлиник города получат дополнительные мощности для бесперебойной работы новейшего цифрового оборудования.