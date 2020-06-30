Москвичи могут посещать врачей 25 поликлиник по новым адресам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Врачи 25 московских поликлиник, где пройдет капитальный ремонт, начали принимать пациентов по новым адресам. На новые места уже переехали медицинский персонал и все оборудование в полном составе.

"Ситуация с коронавирусом в Москве постепенно становится более управляемой, и мы продолжаем работу над ключевыми городскими проектами. До конца 2023 года обновленные 135 зданий поликлиник появятся в 78 районах Москвы", – отметила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, отремонтированные поликлиники равномерно разместятся по карте города: в 9 округах столицы кардинально преобразятся как минимум 4–5 зданий. Посетителями обновленных зданий станет более 4 миллионов горожан.

При записи к врачу своей поликлиники никаких дополнительных действий не потребуется – пациент будет автоматически направлен к своему врачу в другое здание. Нужно будет обратить внимание на адрес на талоне.

Необходимую информацию можно в любой момент посмотреть в личном кабинете на портале mos.ru. Также это можно сделать в инфомате любой поликлиники или по телефону справочной службы. Каждому пациенту поликлиники как минимум за две недели было отправлено СМС-сообщение или письмо по электронной почте.

Ознакомиться с тем, как будут выглядеть новые здания, можно было в шоу-румах. Объявления также размещались на подъездах и в социальных сетях.

В городе организовали 10 новых маршрутов общественного транспорта, которые позволяют без пересадок добраться до нового места приема врачей. Также изменено 3 действующих городских маршрута, чтобы максимально приблизить остановки к зданиям поликлиник.

"Для того чтобы понять, что нужно современной поликлинике, мы спрашивали мнение самих врачей. Свою оценку они дали в ходе онлайн-опроса весной прошлого года. Более 4 тысяч медиков оставили более 2,5 тысяч предложений", – отметила вице-мэр.

После окончания капитального ремонта жителей города встретят полностью обновленные поликлиники – не только снаружи, но и внутри.

В поликлиниках заменят все коммуникации, инженерные и вентиляционные системы. Для пациентов оборудуют комфортные зоны ожидания с удобной мебелью и помещения для отдыха врачей. Врачебные кабинеты обустроят современным диагностическим оборудованием, территории поликлиник благоустроят.

Собянин назвал сроки начала ремонта еще 25 городских поликлиник

Сейчас в ремонте находится более четверти зданий из общей программы капитального ремонта поликлиник. Из них – 20 детских, 16 взрослых и одно здание детско-взрослой поликлиники. В первую очередь ремонт начался в тех районах, где программу поддержало более 75% участников голосования на "Активном гражданине".

Программа капремонта 135 зданий поликлиник и благоустройства их территорий до конца 2023 года проводится в рамках реализации нового стандарта московских поликлиник. Первую волну капремонта планируется провести до конца 2022 года. Ракова не исключила, что работы могут выполнить в более сжатые сроки.