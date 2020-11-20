Собянин поздравил столичных педиатров с профессиональным праздником

15:01
Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/М. Мишин
Во время посещения Морозовской детской городской клинической больницы Сергей Собянин поздравил с Днем педиатра детских врачей.
Он отметил, что данное лечебное учреждение является флагманом детской высокотехнологичной помощи. Благодаря уникальным операциям, которые проводят здешние специалисты, значительно возрос уровень всей детской помощи в Москве, подчеркнул мэр Москвы.
"В вашем лице хочу поздравить огромный коллектив столичных педиатров. Это десятки тысяч специалистов, которые круглыми сутками помогают матерям и детям даже в условиях пандемии", – отметил Собянин.
Мэр также отметил, что благодаря работе специалистов уровень младенческой смертности в столице за последние годы достиг показателей европейских стандартов. Он также добавил, что столица продолжит развитие детских медицинских учреждений.
"Сегодня в строительстве находятся три корпуса – неонатальный, перинатальный, многофункциональный центр. Десятки поликлиник проходят кардинальную реконструкцию", – рассказал он.
Уточняется, что в 2017 году в Морозовской детской городской клинической больнице был открыт новый лечебный корпус и сейчас идет ремонт ряда других. По словам главврача лечебного учреждения Валерия Горева, с появлением нового корпуса возросло количество хирургической помощи.
"На сегодня это почти 31 тысяча операций, около 70% из которых – эндоскопические. Это приобретенные технологии помощи онкобольным детям", – добавил он.
В материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы уточняется, что два корпуса больницы для трансфузиологии и отделения паллиативной помощи отремонтируют за счет благотворителей, а третий – за счет бюджета города. В центре будет современное оборудование, организуют круглосуточный индивидуальный подбор крови донора и реципиента. Также там планируют проводить обучение специалистов. Ремонт корпуса № 8 для центра детской паллиативной помощи планируют начать уже в декабре.
Ранее сообщалось, что за последние 10 лет время обработки обращений в скорую помощь в Москве сократилось втрое. По словам заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасии Раковой, это является следствием внедрения в работу системы цифровых технологий.
Она отметила, что внедрение современных технологий является одним из приоритетных направлений развития в сфере здравоохранения. Например, все звонки от горожан обрабатываются с помощью специального алгоритма, учитывающего все поводы для обращения в службу скорой помощи.
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