Собянин поздравил столичных педиатров с профессиональным праздником

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/М. Мишин

Во время посещения Морозовской детской городской клинической больницы Сергей Собянин поздравил с Днем педиатра детских врачей.

Он отметил, что данное лечебное учреждение является флагманом детской высокотехнологичной помощи. Благодаря уникальным операциям, которые проводят здешние специалисты, значительно возрос уровень всей детской помощи в Москве, подчеркнул мэр Москвы.

"В вашем лице хочу поздравить огромный коллектив столичных педиатров. Это десятки тысяч специалистов, которые круглыми сутками помогают матерям и детям даже в условиях пандемии", – отметил Собянин.

Мэр также отметил, что благодаря работе специалистов уровень младенческой смертности в столице за последние годы достиг показателей европейских стандартов. Он также добавил, что столица продолжит развитие детских медицинских учреждений.

"Сегодня в строительстве находятся три корпуса – неонатальный, перинатальный, многофункциональный центр. Десятки поликлиник проходят кардинальную реконструкцию", – рассказал он.

Уточняется, что в 2017 году в Морозовской детской городской клинической больнице был открыт новый лечебный корпус и сейчас идет ремонт ряда других. По словам главврача лечебного учреждения Валерия Горева, с появлением нового корпуса возросло количество хирургической помощи.

"На сегодня это почти 31 тысяча операций, около 70% из которых – эндоскопические. Это приобретенные технологии помощи онкобольным детям", – добавил он.

В материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы уточняется, что два корпуса больницы для трансфузиологии и отделения паллиативной помощи отремонтируют за счет благотворителей, а третий – за счет бюджета города. В центре будет современное оборудование, организуют круглосуточный индивидуальный подбор крови донора и реципиента. Также там планируют проводить обучение специалистов. Ремонт корпуса № 8 для центра детской паллиативной помощи планируют начать уже в декабре.

Ранее сообщалось, что за последние 10 лет время обработки обращений в скорую помощь в Москве сократилось втрое. По словам заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасии Раковой, это является следствием внедрения в работу системы цифровых технологий.

Она отметила, что внедрение современных технологий является одним из приоритетных направлений развития в сфере здравоохранения. Например, все звонки от горожан обрабатываются с помощью специального алгоритма, учитывающего все поводы для обращения в службу скорой помощи.