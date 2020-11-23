Три человека пострадали в столкновении Porsche со столбом на востоке Москве

Фото: Агентство "Москва"

На востоке Москвы автомобиль Porsche врезался в столб. В результате три человека ьыли госпитализированы, в том числе несовершеннолетний.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного МВД, авария произошла на пересечении Московского проспекта и Главной аллеи.

Два человека ранее погибли при столкновении легкового автомобиля и рейсового автобуса на Дмитровском шоссе на севере столицы.

Автомобиль ВАЗ на летней резине проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. После этого Дептранс призвал водителей сменить резину.