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Москва 24

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Происшествия

00:30

Три человека пострадали в столкновении Porsche со столбом на востоке Москве

происшествия ДТП

Фото: Агентство "Москва"

На востоке Москвы автомобиль Porsche врезался в столб. В результате три человека ьыли госпитализированы, в том числе несовершеннолетний.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного МВД, авария произошла на пересечении Московского проспекта и Главной аллеи.

Два человека ранее погибли при столкновении легкового автомобиля и рейсового автобуса на Дмитровском шоссе на севере столицы.

Автомобиль ВАЗ на летней резине проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. После этого Дептранс призвал водителей сменить резину.

ЦОДД призвал водителей не выезжать на дороги Москвы на летней резине

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