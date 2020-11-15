На трассе в Подмосковье в результате аварии погибли два человека

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два человека погибли и двое пострадали в результате аварии в Московской области. ДТП произошло на трассе "Куровское – Шатура – Дмитровский", заявили РИА Новости представители ГУ МВД по региону.

По информации ведомства, авария случилась на 76-м километре магистрали. С дороги съехала машина Volkswagen. Причина аварии в Подмосковье сейчас неизвестна.

Стало известно, что среди погибших есть один несовершеннолетний.

Ранее на проспекте Андропова столкнулись четыре автомобиля. На видео, которые сняли очевидцы, видно что кузов грузовика перевернулся, и по проезжей части разбросаны ящики со всем своим содержимым.