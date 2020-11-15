Машина и поезд столкнулись в Амурской области

Фото: instagram.com/kriminal.blg

На станции "Возжаевка" Забайкальской железной дороги произошло столкновение автомобиля и поезда. В результате один человек погиб, еще один получил травмы. Об этом сообщается на сайте Забайкальской железной дороги.

Отмечается, что на данной станции не было дежурного работника. Водитель автомобиля нарушил правила дорожного движения и въехал на пути при запрещающем сигнале светофора. В этот момент через переезд собирался проехать поезд №325 сообщением "Хабаровск – Нерюнгри".

"Машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние для остановки было недостаточным и столкновения избежать не удалось", – говорится в сообщении.

Из-за этого пассажир автомобиля погиб, водитель получил травмы.

Задержка движения составила 20 минут. Локомотив серьезных повреждений не получил.

Ранее поезд столкнулся с легковушкой на переезде у станции Ивантеевка Ярославского направления МЖД. В результате случившегося автомобиль отбросило в сторону. По предварительной информации, пострадавших нет.