Электричка столкнулась с машиной на переезде у станции "Ивантеевка"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Поезд столкнулся с легковушкой на переезде у станции "Ивантеевка" Ярославского направления Московской железной дороги. Об этом информирует сайт МЖД.

Сообщается, что авария произошла в 1:05 по московскому времени.

"Из-за грубого нарушения правил дорожного движения произошло столкновение пригородного поезда без пассажиров с легковым автомобилем", – рассказали в пресс-службе железной дороги.

В результате случившегося автомобиль отбросило в сторону. Отмечается, что авария не повлияла на график движения других поездов.

"По предварительной информации, пострадавших нет", – говорится в сообщении.

В МЖД напомнили водителям о необходимости неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Ранее грузовик столкнулся с электричкой на переезде в Подмосковье. Сообщалось, что водитель КамАЗа нарушил правила дорожного движения.

Позднее по факту ДТП Следственный комитет начал проверку. Криминалисты осмотрели машину и электричку с применением специальной техники.