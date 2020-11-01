Поезд совершил экстренное торможение на Курском направлении МЖД из-за человека на путях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Локомотивная бригада "Ласточки" на Курском направлении Московской железной дороги была вынуждена прибегнуть к экстренному торможению из-за человека на путях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЖД.

"Сегодня в 11:46 возле станции Перерва Курского направления МЖД локомотивная бригада "Ласточки" применила экстренное торможение, предотвратив наезд на человека, который переходил пути в неположенном месте. Пешеход не пострадал. На движение других поездов ситуация не повлияла", – сказали в пресс-службе.

Сотрудники МЖД призвали еще раз пассажиров к неукоснительному соблюдению правил безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры. Они попросили горожан переходить дорогу только в строго установленных для этого местах.

Ранее сообщалось, что человек погиб под колесами поезда на железнодорожной станции Яуза. Инцидент произошел на улице Малахитовой.

