Человек погиб под колесами поезда на платформе Яуза

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Человек погиб под колесами поезда на железнодорожной станции Яуза. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"На платформе Яуза Ярославского направления МЖД на улице Малахитовой на железнодорожных путях погиб человек", – сказал собеседник агентства.

Отмечается, что на место происшествия выехали городские службы.

В июле мужчина погиб под колесами электрички на ж/д станции Вешняки. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать наезда на человека не удалось.

Кроме того, поезд сбил пассажира на ж/д станции Перово. По имеющимся данным, пострадавший от полученных травм скончался на месте.