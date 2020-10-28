Человек погиб под колесами поезда на платформе Яуза

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Человек погиб под колесами поезда на железнодорожной станции Яуза. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.
"На платформе Яуза Ярославского направления МЖД на улице Малахитовой на железнодорожных путях погиб человек", – сказал собеседник агентства.
Отмечается, что на место происшествия выехали городские службы.
В июле мужчина погиб под колесами электрички на ж/д станции Вешняки. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать наезда на человека не удалось.
Кроме того, поезд сбил пассажира на ж/д станции Перово. По имеющимся данным, пострадавший от полученных травм скончался на месте.