Подросток оказался в реанимации из-за попытки прокатиться на крыше товарного поезда

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полиция выясняет обстоятельства инцидента, в результате которого пострадал 14-летний подросток. Известно, что он был доставлен в больницу с ожогами после того, как забрался на крышу товарного поезда, передает Агентство "Москва".

"В полицию поступила телефонограмма из больницы о том, что туда поступил подросток 14 лет с многочисленными ожогами туловища, лица, верхних и нижних конечностей", – сказали в правоохранительных органах.

Обстоятельства происшествия выясняются, начата проверка.



Ранее полиция устанавливала обстоятельства смерти подростка, обнаруженного на крыше электрички. Тело нашли на станции Родники Казанского направления МЖД.

Кроме того, в феврале поезд сбил человека на Рязанском направлении Московской железной дороги.